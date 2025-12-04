"Kurtlar Vadisi" dizisinin finalinden sonra gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Necati Şaşmaz sosyal medyayı da çok az kullanıyor. Özel hayatı ve tarikat iddialarıyla bir dönem gündeme gelen Şaşmaz uzun bir süredir ekranlarda yok.

‘SENİ EKRANDA GÖRMEK İSTİYORUZ’

Uzun bir zamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şaşmaz’ın son hali gündem oldu. Kırlaşmış saçlarıyla dikkat çeken Şaşmaz'a hayranlarından yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Artık seni televizyonda görmek istiyoruz", "Ekrana dön", "Seni ekranda görmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

‘ÖMRÜMÜN 20 YILI BUNUNLA GEÇTİ’

Şaşmaz geçtiğimiz yıllarda "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" diyerek fanlarını heyecanlandırmıştı.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz’ın kim olduğu ve nereli olduğu merak edildi.

Tam adı Muhammed Necati şaşmaz olan ünlü oyuncu 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi bulunan Şaşmaz eğitimini Kanada'da tamamladı ve asıl mesleği turizmcilik.

ABD'de 6 sene yaşayan Şaşmaz, daha sonra hayatını Türkiye'de devam ettirdi. 2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye giden Şaşmaz, oyunculuk teklifini kabul ederek 'Kurtlar Vadisi' dizisine dahil oldu.