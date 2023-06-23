Kurtlar Vadisi'nin yıldızından akılalmaz kaza

Bebek'te motoruyla seyir halindeyken park halindeki otomobilden inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu kaza yapan Görkem Sevindik'in eli kırıldı.

Ünlü oyuncu seyir halindeyken, park etmiş bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarpan Sevindik yola savruldu. Bir süre sürüklendikten sonra duran oyuncunun yardımına çevredekiler koştu.

Hasar gören motosikletini kaza yerinde bırakan Sevindik, telefonla bir arkadaşını çağırdı ve onunla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

"HIZLI GİTSEYDİM FARKLI OLURDU"

Görkem Sevindik, kazayla ilgili “Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var, alçıya alındı. Günlerdir ailemle tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel’le ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu” dedi.