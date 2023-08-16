Kurtlar Vadisi'nin 'Zürriyetsiz Erdal'ı' Sefa Zengin son haliyle şaşırttı

Editör: Osmancan EROK

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de merak konusu oluyor.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de merak konusu oluyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN ZÜRRİYETSİZ ERDAL'I SEFA ZENGİN GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Dizide hayat verdiği 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin'in son hali ağızları açık bıraktı. Usta oyuncu yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Zengin, uzun süredir tiyatro yapıyor.

Ünlü oyuncu son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesinde yer aldı.

Kurtlar Vadisi fanları "Türk dizi tarihine damga vuran bir karakter yarattınız hocam", "Kurtlar Vadisi karakterleri için ayrı ayrı dizi çekilmesi gerekir. Her biri birinden kaliteli dizi çıkar", "Hocam hala izliyorum diziyi ve siz gerçekten çok özel oynadınız" gibi yorumlarla usta oyuncuya hayranlıklarını dile getirmeye devam ediyor.