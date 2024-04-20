Kurttan kaçan hayvanlar drone ile bulundu

Aşağı Pınarlı köyünde Muhyettin Baştürk ve Galip Murad Türker adlı besicilere ait ahırlara gece kurtlar saldırdı. Kurt saldırısından kaçıp canını kurtarmayı başaran 60 büyükbaş hayvan kayıplara karıştı.

Köylülerin aramasıyla 57 büyükbaş hayvan ahırdan çok uzaklaşmadan bulundu. 3 hayvanı bulamayan besiciler durumu jandarmaya bildirip, yardım talebinde bulundular.

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Köyde drone ile arama çalışması başlatan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu. Bulunan hayvanlar besici Baştürk ve Türker'e teslim edildi.