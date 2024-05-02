Kurtulmuş Dervişoğlu ile görüşüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa taslağı üzerindeki görüşmeler kapsamında siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Meclis’te gerçekleştirilecek olan ziyaretlerde, üç partinin grupları yeni anayasa çalışmaları bağlamında prosedür ve ilkeleri masaya yatıracak.

Eğer partiler yaz dönemi içerisinde çalışmalarını tamamlarsa, yeni yasama yılında anayasa taslağının çerçevesinin belirlenmesi ve bir ortak komisyonun oluşturulması öngörülüyor.

Kurtulmuş, siyasi parti liderleriyle olan bu ziyaretlere geçtiğimiz Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapmış olduğu görüşmeyle başlamıştı.