Kurtulmuş Dervişoğlu ile görüşüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurtulmuş Dervişoğlu ile görüşüyor
Son dakika... Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi partileri ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa taslağı üzerindeki görüşmeler kapsamında siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Meclis’te gerçekleştirilecek olan ziyaretlerde, üç partinin grupları yeni anayasa çalışmaları bağlamında prosedür ve ilkeleri masaya yatıracak.

Eğer partiler yaz dönemi içerisinde çalışmalarını tamamlarsa, yeni yasama yılında anayasa taslağının çerçevesinin belirlenmesi ve bir ortak komisyonun oluşturulması öngörülüyor.

Kurtulmuş, siyasi parti liderleriyle olan bu ziyaretlere geçtiğimiz Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapmış olduğu görüşmeyle başlamıştı.

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