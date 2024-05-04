Kurtulmuş Meksika ve Küba'yı ziyaret edecek

Kaynak: AA
Kurtulmuş Meksika ve Küba'yı ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Meksika ve Küba’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette, söz konusu ülkelerle ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alınacak; küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. İlk olarak Meksika’nın başkenti Meksiko’da MIKTA’nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılacak.

MIKTA, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu bir kıtalararası gayri resmi istişare ve eşgüdüm platformudur. Bu ülkeler, G20 ve diğer uluslararası örgütlerle daha yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde bulunmayı hedefleniyor. Ayrıca, bu ülkeler bölgesel-küresel barış ve istikrara katkıda bulunmanın yanı sıra uluslararası sorunlara benzer ve yapıcı yaklaşımlarla çözüm aranıyor.

Kurtulmuş’un Meksika ziyaretinin ardından Küba’nın başkenti Havana’da Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile ikili görüşme gerçekleştireceği ve onuruna verilecek davete katılacağı da planlanmaktadır.

Ayrıca, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile de bir araya gelmesi öngörülmektedir. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana’daki Atatürk Anıtı ile Jose Marti Anıtı’na da çelenk bırakacak.

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