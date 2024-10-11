Kurtulmuş, Türkmenistan’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta resmi törenle karşılandı.

TBMM'den törene ilişkin yapılan açıklamada, "Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300'üncü doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş "un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından karşılanan TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, katılımcılar ile aile fotoğrafı çektirdi" denildi.