Kurtulmuş'tan gazetecileri sevindirecek haber

Kurtulmuş, TBMM'de gerçekleştirilen bisiklet şenliğine katıldı. Kurtulmuş, basın mensuplarının yeşil pasaport hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Yıllarca gazetecilik mesleğine emek vermiş gazetecilerin yeşil pasaport sahibi olmalarının önünün açılmasının gerekli olduğunu belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, karar verecek mercinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, teklif değerlendirilirse en kısa zamanda gazetecilerin yeşil pasaport alması mümkün olacağını ümit ettiğini belirtti.

Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle:

"Belli bir süre mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesi şık bir davranış olur. Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur"