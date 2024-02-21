Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı

Kurtulmuş, X hesabında şöyle yazdı: "'İyi siyah veya iyi beyaz olmak gibi bir durum yoktur. İyi veya kötü insanlar vardır.' Onurlu yaşamı ve ırkçılığa karşı verdiği özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesiyle nesillere ve çağlara örnek olan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

MALCOM X KİMDİR?

Malcolm X, 19 Mayıs 1925’te doğan ve 21 Şubat 1965’te suikast sonucu hayatını kaybeden Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusudur. Gerçek ismi Malcolm Little olan Malcolm X, hacca gittikten sonra El-Hacc Malik El-Şahbaz adını almıştır ve gelmiş geçmiş en etkili Siyahi Amerikalılardan biri olarak kabul edilir. Siyahilerin haklarını savunan bir aktivist olarak, özellikle Amerikan tarihine damgasını vurmuş ve dünya çapında tanınmış bir figürdür.