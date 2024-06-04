Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' kabulleri

Kurtulmuş, Meclis'te temsil edilen fakat grubu bulunmayan partilerin liderleriyle de bir araya geldi. İlk olarak Yapıcıoğlu ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Yapıcıoğlu, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve mevcut darbe anayasasının üzerinde yapılan 21 değişikliğin yeterli olmadığını, tamamen yeni bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Meclis'in yeni bir anayasa yapma yetkisine sahip olduğunu ve bu sürecin önemli olduğunu vurguladı.

Yapıcıoğlu, anayasa yapım sürecinde partilerin müzakere sürecini engellememesi gerektiğini, herkesin farklı öncelikleri olabileceğini ancak bunların müzakere sürecini baltalamaması gerektiğini ifade etti. DSP Genel Başkanı Aksakal ise, Türkiye'nin uzun süredir yeni bir anayasa arayışında olduğunu ve Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceğini güvence altına alan 4'üncü maddenin korunması gerektiğini dile getirdi.

Son olarak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüşen Kurtulmuş, Erbakan'ın partisinin yeni anayasa taslağı üzerinde çalıştığını ve bu taslağın Meclis Başkanı'na iletileceğini belirtti. Erbakan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının toplumsal barışa zarar verdiğini ve bu tür durumların seçimden önce önlenmesi gerektiğini ifade etti.