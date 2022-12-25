Gaziantep'in kurtuluş günü kutlamasına bir avuç insan katıldı

Gaziantep dünyada düşmana karşı ordu olmadan halk direnişiyle (Kuvâ-yi Milliye) kazanılmış olan tek şehir. Ancak bu yıl şehirdeki kurtuluş günü kutlamalarına bir avuç insanın katılması tepki çekti.

Gaziantep27 adlı internet sitesinde Haftaya Bakış adlı köşede yazan Ökkeş Özekşi, Gaziantep'in düşman işgalinin kurtuluşunun yıl dönümünde kentteki durumu ele alan bir yazı kaleme aldı.

Özekşi "25 Aralık’ı kutlayacak kaç Antepli kaldık ki?" başlıklı yazısında Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü kutlamalarının bayram gibi kutlanması gerekirken yalnızca resmi etkinlikler, tören, çelenk koyma ve birkaç panel dışında kentte şehrin kurtuluşunun heyecanın hissedilmediğine dikkat çekti.

Yazıda kentin nüfusunun 2,5 milyona ulaşmış olmasına rağmen kurtuluşun üstünden 100 yıl geçtikten sonra kentte yalnızca bir avuç insanın bu zaferin yıldönümünü yüreğinde hissetmesinden yakındı. Özekşi, bu şehirde yaşayıp bu şehirde para kazanmalarına rağmen çoğu insanın kentin tarihini bilmediğini ve bu durumun yalnızca şehirde yaşayan yabancılarla sınırlı da kalmadığını söylerken sebep olarak Kurtuluş mücadelesindeki ruhu taşıyan bir avuç insanın kentte kaldığını belirtti.

Özekşi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Şimdi böyle bir zamanda böyle bir yazı yazılır mı demeyin sakın. Yazılır, çünkü yazmak ve dile getirmek zorundayım. Hele Gazi torunu olan bir Antepli olarak daha fazlasını yazmak zorundayım. Bakın 25 Aralık 1921 yılında yazılan destan öyle birkaç söz ve göstermelik etkinlikler ile sosyal medyada paylaşımlarla kutlanılmaz. Çünkü Antebin kurtuluşu, sadece bir şehrin değil, büyük bir milletin makus talihini yendiği bir mücadelenin Dünyada örnek gösterilecek destanıdır. Bakın o günlerden bu yana tam 101 yıl olmuş bu şehrin düşman işgalinden kurtarılışı. Bir avuç insan o tarihlerde aç susuz, uykusuz kalarak. Yokluktan var ederek, yaralanarak, sakat kalarak, canından olarak şehri kurtarmış. Kimin için? Elbette esaret altında kalmadan özgürce yaşamak için. Kimin için? Bizler için, gelecek kuşaklar için… Peki şimdi o ruha sahip kaç kişi kaldı bu şehirde? Kaç ev ve işyeri Türk bayrağı asıyor? Şehirde bayram gibi kutlama yapılması lazım ama sadece resmi etkinlikler, tören çelenk koyma ve birkaç panel dışında kurtuluşumuzu hissettiren şehrin en ücra köşesine kadar taşınan heyecan görüyor musunuz?"

"KENTTE YAŞARLAR AMA BU ÖZGÜRLÜĞÜ NEYE BORÇLU OLDUKLARINI BİLMEZLER"

"Maalesef şimdi 100 yıl sonra bu büyük mücadeleyi, kahramanca savaşanların bizlere emanet ettiği Gaziantep’te yine bir avuç insan kutluyor yüreğinde hissediyor bu muhteşem zaferin yıldönümünü. Nüfusu 2,5 milyona ulaşan şehrin tarihini kültürünü doğru dürüst bilmeyen, 25 Aralık mücadelesinin ne olduğunu anlamayan, üstelik çok da umursamayanların büyük çoğunluğu oluşturduğu kitlenin haberi bile yoktur kentin tarihinden. Bu şehirde yaşarlar, yer içer, para kazanırlar, son model arabalarda gezer, lüks yaşamın zirvesine çıkarlar ama kentin gerçek tarihi, kültürünü bilmezler. Antep harbi nasıl olmuş onu bile bilmezler. Bunları sadece kentte yaşayan yabancılar için değil, yozlaşmış Antepliler de bilmez… Çünkü o ruhu taşıyanlar bir avuç kaldı bu memlekette. Onların da çoğu şehit ve Gazi torunları, yakınları ile gerçek Antepliler. İşte onlar her 25 Aralık’ta o heyecanı yaşar, anıları tazeler, şehrin düşman işgalinden kurtarılmasında emeği geçenlere minnet duygularını dualarıyla iletir…"

İYİ Kİ FATMA ŞAHİN PANORAMA MÜZESİNİ YAPTIRDI

"Yine hatırlatma görevimi yapıyorum. Bu yozlaşma, kent kültüründen uzaklaşma, geleneklerinden bihaber kesimin, yılda hiç değilse bir kez olsun Panorama Müzesine gitmesi, ailesini çocuklarını götürüp oradaki havayı koklatması bile yeter aslında. İyi ki, Sayın Fatma Şahin bu şehrin tarihini gözler önüne seren, geçmişini hatırlatan, o günleri yaşatıp canlı tutan görseller ve bilgilerle müthiş bir hazineye dönüştürülen Panorama Müzesini yaptırdı. Burası da olmasaydı inanın geçmişimizi tümden unutturacak hafızalardan sildireceklerdi. Onun için müzeye her gidişimde Sayın Şahin’e bir Gaziantepli olarak teşekkür ederim. Son olarak önerim, tüm bu olumsuzluklara rağmen Antep’in kurtuluş yıldönümlerinde şehrin tüm bölgelerinde o heyecanı yaşatmak, özellikle gençler ve çocuklarımızın hafızalarına yerleştirecek etkinlikler yapmak şart olmuştur. 25 Aralık’ı kutlayacak kaç Antepli kaldık ki? "