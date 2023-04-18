Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne AKP afişleri asıldı. Yazıklar olsun

Editör: İsa Karaarslan

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partilerin reklam propagandaları da hızla devam ediyor. Ancak bazı şehirlerde bu durum skandala dönmüş durumda. Milli değerler hiçe sayılırken, kullanılmaması gereken yerler siyasi malzemelerle doldurulmuş durumda.

ZAFER MÜZESİ'NE AKP AFİŞLERİ ASILDI

Bunlardan bir tanesi de Afkonkarahisar’da yer alan Kurtuluş Savaşı Müzesi. AKP Ayfonkarahisar il teşkilatı tarafından afişlerle giydirilen müze tepkilere sebep oldu. Tarihi değer niteliğinde olan binanın seçim malzemesi yapılması çoğu kesim tarafından eleştirildi.

GÜNDEME ÜMİT ÖZDAĞ GETİRDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bu durumu gündeme getirdi. Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek, ‘’Afyon’da Kurtuluş Savaş müzesi AK Parti propagandası için giydirilmiş. Sizin kutsalınız yok mu? Bazı şeyler yapılmaz’’ dedi.