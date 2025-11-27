Parlak yeşil gözleri ve ince vücutlarıyla, gulper köpekbalıkları (Mahmuzlu camgöz köpek balığı) milyonlarca yıldır var olan tuhaf görünümlü hayvanlar. Dünya çapında 200 ila 1.500 metre derinlikteki sularda bulunan bu canlılar hakkında birçok şey hala gizemini koruyor.

Bir şey dışında...

Nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar kozmetik endüstirisi için katlediliyorlar.

Milyonlarca yıldır varlıklarını sürdüren bu türler, skualen maddesi (kokusuz bir sıvı yağ / nemlendirici krem ve serumlarda kullanılır) bakımından zengin karaciğer yağları yüzünden sistematik olarak avlanıyor.

TEHDİT ÇOK NET

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu’na (IFAW) göre bu türlerin yaklaşık dörtte üçü, kozmetik ve bazı ilaçlarda yaygın olarak kullanılan skualen nedeniyle hedef haline gelmiş durumda.

Skualen; nemlendirici, antioksidan ve cilt yenileyici özellikleri nedeniyle makyaj ürünlerinden tıraş losyonlarına, güneş kremlerinden nikotin bantlarına ve hemoroit tedavilerinde kullanılan ilaçlara kadar çok geniş bir yelpazede yer alıyor. Ancak bu talebin bedelini, nesli tükenmekte olan köpekbalığı türleri ödüyor.

YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE AMA YETERLİ Mİ?

Bu tabloyu tersine çevirebilecek önemli bir gelişme ise şu günlerde Özbekistan’ın Semerkant kentinde yaşanıyor. 24 Kasım, 5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen CITES 20. Taraflar Konferansı kapsamında, tüm gulper köpekbalığı türlerinin CITES Ek II listesine alınması önerisi Perşembe günü gündeme getirildi.

Bu listeye dahil edilmeleri halinde türlerin uluslararası ticareti sıkı denetime tabi tutulacak, sınır ötesi ticaretleri kayıt altına alınacak ve izlenebilirlik mekanizmaları güçlendirilecek. Uzmanlara göre bu adım, gulper köpekbalıklarının tamamen yok olmasının önüne geçilmesi adına kritik bir dönüm noktası olabilir.

Hayvan hakları aktivistleri ise tek başına yasal düzenlemelerin yeterli olmayacağını vurguluyor. Aktivistler, tüketici farkındalığının artırılması ve bitkisel ya da sentetik skualen alternatiflerine yönelimin teşvik edilmesi, türlerin geleceği açısından hayati önemde olduğunu vurguluyor.