“Kuru Otlar Üstüne" filminden yeni bir rekor daha

Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi açılış yapan filmi olan Kuru Otlar Üstüne'den bir rekor daha geldi. Film, 1 Kasım itibarıyla 308 bin 730 seyirciye ulaşarak Ceylan'ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu.

“Kuru Otlar Üstüne" filminden yeni bir rekor daha

1698927112691-yeni-proje-7.jpg

T24'ün haberine göre, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi olan "Kuru Otlar Üstüne", yönetmenin en çok izlenen filmi oldu.

Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Kuru Otlar Üstüne filmi, Türkiye'de vizyona hızlı bir girmiş ve 70 bin 157 seyirciyle yönetmenin en iyi açılış yapan filmi olmuştu. Gösterimdeki altıncı haftasında izleyiciyle buluşmaya devam eden film, Nuri Bilge Ceylan sinemasında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Box Office, Türkiye'ye göre 1 Kasım itibarıyla sinemalarda toplam 308 bin 730 seyirciye ulaşan Kuru Otlar Üstüne, böylelikle 304 bin 782 seyircili Kış Uykusu'nu geride bırakarak Nuri Bilge Ceylan'ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu. (T24)

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı Gündem
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı Sağlık
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü Spor
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür Karikatür
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür
Ses dalgalarıyla gelen güzellik Sağlık
Ses dalgalarıyla gelen güzellik
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı Magazin
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı