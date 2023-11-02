“Kuru Otlar Üstüne" filminden yeni bir rekor daha

T24'ün haberine göre, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi olan "Kuru Otlar Üstüne", yönetmenin en çok izlenen filmi oldu.

Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Kuru Otlar Üstüne filmi, Türkiye'de vizyona hızlı bir girmiş ve 70 bin 157 seyirciyle yönetmenin en iyi açılış yapan filmi olmuştu. Gösterimdeki altıncı haftasında izleyiciyle buluşmaya devam eden film, Nuri Bilge Ceylan sinemasında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Box Office, Türkiye'ye göre 1 Kasım itibarıyla sinemalarda toplam 308 bin 730 seyirciye ulaşan Kuru Otlar Üstüne, böylelikle 304 bin 782 seyircili Kış Uykusu'nu geride bırakarak Nuri Bilge Ceylan'ın sinemalarda en çok izlenen filmi oldu. (T24)