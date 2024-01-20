Kuru patlıcan dolmasının doğru tarifi. Çoğunluk yanlış yapıyordu

Kuru patlıcan dolması için öncelikle zeytinyağlı bir iç harç hazırlamalısınız. Bunun için şu malzemeleri kullanacaksınız:

30 adet kurutulmuş patlıcan 1,5 su bardağı pirinç (yıkanıp süzülmüş) 2 adet büyük boy soğan 3 diş sarımsak (ezilmiş) 1 yemek kaşığı nar ekşisi 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı kuru nane 2 çay kaşığı sumak 1/2 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay bardağı zeytinyağı 2 su bardağı sıcak su İç harcı yapmak için; bir pilav tenceresinde zeytinyağında soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Sonra sarımsak, domates ve biber salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Pirinçleri de ilave edip biraz daha kavurduktan sonra tuz, karabiber, sumak, kuru nane ve pul biberi katıp karıştırın. En son sıcak su ve nar ekşisini de ekleyip karıştırdıktan sonra orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. İç harcınız hazır.

KARIŞIMI DOLMANIN ÜZERİNE DÖKÜN

Kuru patlıcanları da dolma yapmaya hazırlamak için; kaynar suya atıp 5-7 dakika haşlayın. Sonra suyunu süzüp soğuk suya koyun. Patlıcanlar soğuyunca sudan çıkarıp sularını sıkın. İç harcınızı biraz dinlendirip ılıtın. Sonra kuru patlıcanların içine 1 parmak boşluk bırakarak doldurun. Dolmaların ağızlarını elinizle bastırarak kapatın. Tencereye ağız kısımları yukarı gelecek şekilde dizin. Dolmaların üzerine şu karışımı dökün:

2 su bardağı su 1 yemek kaşığı sumak 2 çay kaşığı tuz 1/2 çay bardağı zeytinyağı Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte dolmalar yumuşayana kadar, yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen dolmaları servis tabağına alıp biraz dinlendirin. Afiyet olsun.