Kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı

İHA'nın haberine göre, ULUSOY 9 adlı kuru yük gemisi, Rusya’dan Slovenya’ya giderken Sarıyer yakınlarında makine arızasıyla karşılaştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 130 metre uzunluğundaki gemiyi Türkeli Feneri önlerinden alarak Türkeli Demir Sahası’na götürdü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, “Türkeli Feneri önlerinde makine arızası yapan ULUSOY 9 adlı 130 m uzunluğundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz yönetiminde, kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-2 Römorkörümüz eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi” açıklamasını yaptı.