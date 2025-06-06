Kuru Yük Navlun Endeksi haftayı zirvede tamamladı

Baltık Borsası tarafından yayımlanan kuru yük taşımacılığı endeksi, sekizinci gün üst üste yükselerek haftayı güçlü bir artışla kapattı. Endeks, cuma günü yüzde 0,4’lük bir artışla 1.633 puana çıkarak 26 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 15 değer kazanan endeks, son 13 haftanın en iyi performansını sergiledi.

Endeks, farklı tipteki kuru yük gemilerinin navlun oranlarını kapsıyor. Panamax tipi gemiler için hesaplanan endeks yüzde 2,9 artarak 1.246 puana çıktı. Bu gemiler, genellikle 60.000 ila 70.000 ton arasında kömür veya tahıl taşıyor ve elde edilen seviye son iki haftanın en yükseği oldu.

Öte yandan, daha büyük kapasiteli Capesize gemileri için endeks, yedi günlük artışın ardından cuma günü 1 puan gerileyerek 2.842 puanda sabitlendi. Bu gemiler yaklaşık 150.000 ton demir cevheri veya kömür taşıma kapasitesine sahip.

Supramax segmentinde ise düşüş dikkat çekti. Bu gemi tipi için endeks 3 puan azalarak 933 puana geriledi. Bu seviye 14 Mart’tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Baltık Kuru Yük Endeksi, deniz taşımacılığı sektöründeki küresel ticaretin sağlığına dair önemli bir gösterge olarak görülüyor. Son haftalardaki artış, Asya ve Avrupa limanları arasında artan emtia hareketliliğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle Çin’in demir cevheri ithalatında görülen canlanma ile tahıl ihracatındaki artış, navlun oranlarını yukarı çekti.

Londra merkezli Baltık Borsası’nın yayımladığı bu veriler, yatırımcılar ve lojistik şirketleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Analistler, kısa vadede panamax segmentindeki toparlanmanın sürebileceğini, ancak supramax tipi gemilere olan talebin zayıf kalabileceğini öngörüyor.