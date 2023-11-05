Kurultayın en dikkat çekici anı. Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i uyardı

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirdikten sonra tokalaşmak için yanına gelen Özgür Özel'e, "Özgür bey bağırmanız hoş değil diyerek tepki gösterdi.

Kurultayın en dikkat çekici anı. Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i uyardı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yönelik tepkisi kurultaya damga vurdu.

Konuşmasını bitirdikten sonra Kılıçdaroğlu çiftiyle tokalaşan Özgür Özel'e Selvi Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey bağırmanız hoş değil." diye tepki gösterdi. Özgür Özel, hiçbir şey demeden yerine oturdu.

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DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarışıyor. İlginç anlara sahne olan kurultaya Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkıp, "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi. Kameralara yansıyan olayda Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'na cevap vermeden yerine oturdu.

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