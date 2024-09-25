Kuruluş Osman yeni sezonuyla ezber bozacak! Hasret bitiyor

6. sezonuyla ezberleri bozacak olan Kuruluş Osman, 2 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00’de atv’de izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', yayınlanan 165. Bölüm tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu, kurulan yeni dünyası-dekorları ve hikayesiyle bir kez daha ezberleri bozacağını gösterdi.

YENİ HİKAYESİYLE EZBER BOZACAK

Sürpriz oyuncularıyla ve yeni hikayesiyle 2 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında sevenleriyle bir araya gelecek. Tanıtımda Osman Bey (Burak Özçivit)'in Karesi Bey (Ali Sürmeli) ve Komutan Lucas (Özgür Çevik) ile olan mücadelesi dikkatleri çekerken Bala Hatun'un (Özge Törer) kimin mezarını kazdığı ise merak konusu oldu.

YENİ BİR ÇAĞA KAPI ARALAYACAK

'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak altıncı sezonunda; Osman Bey'in liderliğinde Osmanlı Devleti'nin doğuşuna şahit olan topraklar yeni bir çağa kapılarını aralamıştı. Zaferlerle örülmüş bir destan, başarıyla taçlanmış bir yolculuk, cihanı titreten bir devlete dönüşmenin eşiğinde.

Bölgedeki birçok beyliği ve boyları kendi himayesine alan Osman Bey, gücüne güç katmakta ve adım adım büyümekte.

Devletin temellerini adalet üzerine atan Osman Bey artık durdurulamaz bir güce dönüşürken karşısında Karesi Bey başta olmak üzere Anadolu'nun kudretli beyleri, Bizans'ın İmparatoru ve Bizans'ın son şans olarak çevresinde kenetleneceği Komutan Lucas vardır…

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanacak.