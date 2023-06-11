'Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi

Kuruluş Osman'ın final bölümü kriz çıkardı. Reyting rekortmeni "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in geçen günlerde hem dizisinin yapımcısını hem de dizinin resmi adresini takipten çıkması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Olayın perde arkası ortaya çıktı.

'Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi

Kuruluş Osman dizisi 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek 130. bölümüyle 4. sezonunu noktalayacak. Diziyle el sıkıştığı günden beri projenin 5 sezon sürmesi üzerine plan yapan başrol oyuncusu Burak Özçivit‘in geçen günlerdeki bir davranışı, attığı her adımı takip eden hayranlarını çok şaşırttı.

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Burak Özçivit instagram sayfasından hem dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ‘ı hem de dizinin resmi adresini takipten çıktı.

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Ünlü oyuncunun diziye ait fotoğrafları kaldırması da dikkat çekti.

Bu davranışının sebebi merak konusu olan Özçivit’in final bölüm senaryosu yüzünden sinirlendiği öğrenildi.

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GERİ PLANDA KALMAK SİNİRLENDİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerde konuşulan iddialara göre ünlü oyuncu senaryoda kendisinin geri planda kaldığı kilit bir sahneden rahatsız oldu ve öfkelenip sosyal medyada yapımcıyı takipten çıktı. Yaşanan kriz senaryoda değişiklik yapılmasının ardından çözüldü. Burak Özçivit daha sonra takipten çıktığı hesapları yeniden listesine ekledi.

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