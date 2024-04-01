Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

Gelirler İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri açıklandı.

Kurumlar Vergisi mükellefleri ödemeleri Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya GİB Mobil uygulamasıdan anlaşmalı banka kredi kartı aracılığıyla yapabilecekleri duyuruldu.

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.