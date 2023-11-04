Kuruyan göle taşıma su: Dünyada bunun örneği yok

AKP iktidarı kuruyan doğal gölleri taşıma suyuyla kurtarma çalışmalarına başladı. Kuraklığa yenilen Marmara Gölü için DSİ tarafından hazırlanan 15 milyon TL değerindeki projeye göre, beş regülatör aracılığıyla göle 25 milyon metreküp su taşınacak.

Kuruyan göle taşıma su: Dünyada bunun örneği yok

Türkiye’de benimsenen yanlış su politikaları ülkedeki kuraklığı tetiklemeye devam ediyor.

Özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan tarım politikaları ve suyun yanlış yönetiminden dolayı doğal göller ve yeraltı suları yok oldu. Marmara Gölü, Tuz Gölü ve Dipsiz Göl de kuraklığa yenildi.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Ulusal Sulak Alan ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre koruma altında olması gereken Marmara Gölü için “kurtarma” çalışmalarına başlandı. Konuya ilişkin Devlet Su İşleri planlama ve proje hazırladı. 15 milyon TL değerindeki proje kapsamında yapılacak olan beş regülatör aracılığıyla göle 25 milyon metreküp su taşınması hedefleniyor. Su ise Bozdağ’dan alınacak. Aralık ayında ihaleye çıkılacak olan projeye ise yaşam savunucuları ve uzmanlar karşı çıkıyor.

“EKOKIRIMA NEDEN OLUR”

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici ise su taşımayla doğal göl oluşturulamayacağını hatırlattı.

Alanın tekrardan göl olabilmesi için ekosistemiyle korunması gerektiğini belirten Kesici, “Taşıma suyla göl oluşturmak mümkün değildir. Dünyada bunun örneği yok. Çukura su doldurursanız bataklık oluşur, ekosistem oluşmaz. Ayrıca taşınacak su Bozdağ’ın doğal yaşam için kıymetli olan ekosistemini göçertir. Bu da ekokırıma neden olur” dedi. Yapılanların bilime aykırı olduğunu söyleyen Kesici, “Su taşımayla doğal göl oluşuyorsa iş makineleriyle, sondajla açılan alanlara su dolduralım göl oluşsun. Bu şekilde yapılan doğal göl mü olacak, su deposu mu?” diye konuştu.

(Erol Kesici)

“BU PLAN İPTAL EDİLMELİ”

Doğa Derneği tarafından yapılan açıklamada Bozdağ üzerindeki en önemli tehdidin su kaynaklarına yapılan müdahaleler olduğu söylendi. Derneğin açıklamasında, “DSİ Gördes Barajı’ndan veya bu amaçla inşa edilmiş besleme kanallarından var olan suyu göle vermek yerine Bozdağlar bölgesinden 25 milyon metreküp suyu göle taşımayı hedefliyor. Bozdağlar bölgesindeki ekolojik döngüyü de yok edecek bu planın iptal edilmesini talep ediyoruz” dendi.

Öne Çıkanlar
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son Haberler
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yaşam
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin Dünya
İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Gerekirse kimliğinizi gizleyin
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok Dünya
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatimde İsrail ile normalleşme yok
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var Spor
Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Yaşam
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz Dünya
Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz