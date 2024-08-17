Kuryeler itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıdı. Helal olsun size çocuklar

Düzenleme: Büşra Kapan
Kuryeler itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıdı. Helal olsun size çocuklar

İzmir’de geçtiğimiz gün başlayan orman yangınına müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Kuryeler ekiplere su ve ayran taşıyarak destek oldu.

Salı günü başlayan yangın İzmir'i esir aldı. Vatandaşlar panik ve korku içinde evlerini boşaltmaya başladı.

İzmir'in Karşıyaka’da yangın sebebiyle Yamanlar mevkiisinde onlarca ev ve iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. Yanan evlerde dumandan etkilenmelerin dışından can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD tarafından alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına ilişkin havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

KURYELERDEN FEDAKAR DESTEK
Günlerdir devam eden yangına ilişkin söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, kuryelerin fedakar desteği dikkat çekti.
Canla başla çalışan kuryeler, Doğançay Köyü meydanında bir araya gelerek il ve ilçe belediyelerinin getirdiği su, buz, çorbayı sepete koyarak yangın felaketinde evi yananların yanı sıra itfaiye ekiplerine, polislere ve vatandaşlara ikram etti.
Sadece bununla kalmayıp itfaiye ekiplerinin hortumlarını omuzlarına alarak söndürme çalışmalarına destek oldular.
Kuryelerin kendi aralarında oluşturdukları dayanışma ağı ile yangın yerlerine erişim sağlayarak fedakar davranışta buldu.

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