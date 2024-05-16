Kuryelik yaparken öldürülen öğrencinin albay babasından yürek yakan açıklama

Balıkesir’de kuryelik yaparken 25 bıçak darbesiyle öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın babası ve annesi konuştu.

Emekli Albay babasının sözleri yürekleri dağladı. Katıldığı televizyona kanalında çocuğunun canice katledildiğini belirten baba Erol Akman şu ifadeleri kullandı:

40 yıl üniforma giydim, elimden 25 binin üzerinde asker geçti. Birinin burnu kanamadı ama kendi çocuğumu koruyamadım.

Devamında ise acılı baba “Caniliğin ötesinde bir şey. Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti, başka bir şey değil. Çocuğum gerektiğinde kafede garsonluk yapar, gerektiğinde traktör tamirciliği yapan biriydi. Onu öldürenin dışarıda 6 defa suç kaydı olması hem de hepsi bıçaklamayla ilgiliyse ve bununla beraber sokakta dolaşmaya devam ediyor olmasını izlemeye yüreğimiz dayanmıyor. “ şeklinde konuştu.

ANNE DE KONUŞTU

"Türkiye'deki binlerce anne baba korkuyor" diyen öğretim görevlisi annesi ise isyan etti.

Devamında acılı anne "Türkiye adalet sisteminin kademeli olarak yetiştirdiği bir katildir bu. Bir canidir, bir canavardır. Bir bıçakladım, hiçbir bir şey olmadı. 15 gün 45 gün… Bunu devlet eliyle ya da hukuk eliyle öğretmemeliyiz.

Ata tek başına geçen sene 11 ülke dolaştı. Avrupa çocuğu koruyor, çocuk genç. Ama burada öldü dememeliyiz." dedi.

KATİLİN DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Öte yandan katil E.Ö. tutuklanırken 6 ayrı suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı. Katilin kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Katilin 5 ayrı suç dosyası olmasına rağmen her seferinde salıverilmesinin sonucu bu oldu, bir genç öldürüldü. Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman feci şekilde yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisini defalarca bıçaklandığı ve ardından yere düştüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıkmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.