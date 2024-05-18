Kuryeye bıçaklı saldırı

Kaynak: İHA
Kuryeye bıçaklı saldırı
Esenyurt'ta bir kurya ile otomobilde bulunanlar arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya döndü. Kamyonettekiler kuryeyi bıçakla yaraladı.

Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonet sürücüsü ile motokurye arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma giderek büyüdü ve kamyonetten inenlerle kurye arasında kavga çıktı.

Kamyonet sürücüsü ile arkadaşları kuryeyi darp etmeye başladı. Bu sırada grup içindeki bir kişi bıçakla kuryeyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı.

Olayı gören Sadık Doğan adlı esnaf “İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler” dedi.

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