Kuryeye demir çubukla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuryeye demir çubukla saldırdı

İstanbul Maltepe’de bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücü eline aldığı demir çubukla motosiklet sürçüşünü dövdü.

Olay, Maltepe D-100 Karayolu'nda geçtiğimiz gün meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücü ve motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle otomobil sürücüsü, elindeki demir çubukla aracından inerek motosiklete doğru gitti. Sürücü, demir çubukla önce motosikletin sepetine vurdu. Daha sonra kuryenin peşinden koştu. Sürücü, o sırada yere düşen kuryenin sırtına ve kafasına demir çubukla vurdu. Trafikteki diğer kuryelerin araya girmesiyle uzaklaştırılan sürücü aracına binerek olay yerinden gitti. O anları trafikteki bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kuryeye demir çubukla saldırdı

Kuryeye demir çubukla saldırdı

Kuryeye demir çubukla saldırdı

Kuryeye demir çubukla saldırdı

Kuryeye demir çubukla saldırdı

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