Kuryeye satırlı saldırı! İşte o anlar…

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kuryeye satırla saldırırken görüntülenen Sedat Y. yakalandı.

Kuryeye satırlı saldırı! İşte o anlar…

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde 10.Yıl Caddesi Mevlanakapı caddesinde yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz, iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi. Korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi. Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü. Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı. Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu. O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS FATİH'TE YAKALADI

Şikayet üzerine harekete geçen polis, saldırgan Sedat Y.'yi Fatih'teki evinde yakaladı. Şüphelinin ifadesinde olayda kullandığı satırı olayın heyecanı ile hatırlamadığı bir yere attığını söylediği öğrenildi.

kuryeye-satirli-saldiri-saldirgan-yakalandi-yenicag1.jpg

kuryeye-satirli-saldiri-saldirgan-yakalandi-yenicag2.jpg

kuryeye-satirli-saldiri-saldirgan-yakalandi-yenicag3.jpg

kuryeye-satirli-saldiri-saldirgan-yakalandi-yenicag4.jpg

(FOTOĞRAF)

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı