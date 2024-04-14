Kuryeyiz dediler 3 evi soyup gittiler

Kaynak: İHA
Kuryeyiz dediler 3 evi soyup gittiler
Küçükçekmece’de kendilerinin kurye olduğunu söyleyerek girdikleri sitede hırsızlık yayan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 12 Nisan’da Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde gerçekleşen 3 farklı "evden hırsızlık” ve “konut dokunulmazlığı ihlali” suçlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Ekiplerin incelediği kamere görüntülerinde hırsızlık şüphelilerin E.S. ve S.S. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri iki kişinin kendisini kurye olarak tanıttıktan sonra site içinde konutlara girerek cep telefonu çaldığını belirledi.

2 hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu aynı gün kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ve S.S., “evden hırsızlık” ve “konut dokunulmazlığı ihlali” suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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