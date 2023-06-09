Kuş Cenneti'ne su sağlayan kanallar temizleniyor

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 kilometrelik kanalda yürütülecek çalışmalarda bölgedeki taşkın riskinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra İzmir Kuş Cenneti'ne temiz ve daha çok su temin edilmesi amaçlanıyor.

15 bini aşkın flamingo ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti için çalışmalar yıl boyu sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Menemen Ovası'ndaki kanalların evsel atıklar ya da doğal koşullar nedeniyle zamanla dolduğunu ve daraldığını belirtti.

Yaklaşık 40 bin metrelik yatakta 1 milyon 582 bin metreküplük kazı yaparak hem bölgedeki taşkın riskini azaltmayı hem de kuş cennetine daha temiz ve fazla su ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Ceylan, şu an çalışmalarda yüzde 25'e ulaştıklarını bildirdi.

İzmir Kuş Cenneti'nin değerini çok iyi bildiklerini belirten Ceylan, Menemen güney ana tahliye kanalından kapakları açarak alana su verildiğini kaydetti.

(Kaynak: AA)