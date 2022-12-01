Kuş gribinden 14 bin hayvan telef oldu

Independent Türkçe'nin haberine göre, Peru'da kuş gribi (H5N1) nedeniyle ölen 10 bin 257 pelikanın ve yaklaşık 3 bin 500 sulanın cesedi bulundu.

Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Birimi'nin (Serfor) salı günü yaptığı açıklamada, Piura, Lambayeque, Ancash, Lima ve Moquegua gibi bölgelere durumu değerlendirmesi için ekipler gönderildiği bildirdi. Yetkililerin, laboratuvarda incelemek için cesetlerden numune alacakları ifade edildi.

Serfor ve Sağlık Bakanlığı, halka yaralı, hasta veya ölü deniz kuşlarına yaklaşmama uyarısı da yaptı. Bunun virüsün evcil kuşlara ya da kümes hayvanlarına bulaşmasına neden olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Peru'da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 24 Kasım'da ülke çapında 180 günlük sağlık alarmı verilmişti.

Tarım Sağlık Birimi ise pazartesi günü kümes hayvanlarının yer aldığı bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesinin ardından, Lambayeque bölgesinde kısmi karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Yetkililer, çiftlik sahiplerine biyogüvenlik önlemlerini artırma ve hastalık semptomlarını gerekli mercilere bildirme çağrısı yapmıştı. Öte yandan Güney Kore'nin Goheung kasabasındaki bir ördek çiftliğinde de kuş gribi tespit edilmişti.

Pazar günü yapılan açıklamada, yaklaşık 26 bin ördeği yetiştirildiği çiftlikte kısmi karantina uygulanacağı belirtilmişti.

SULA NEDİR?

Sula, Sulidae familyasında sınıflandırılan bir kuş cinsidir. Havadan denize dalarak ve sualtında yüzerek avlarını avlarlar. Suya giriş esnasındaki şoku sönümlemek için yüzlerinde deri altında hava keseleri bulunur.