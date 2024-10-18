Kuş severlerin dikkatine. Bu kuşları yakalamanın büyük cezası var

Ekim geliyor. Saka, Florya ve İskete gibi kuşseverlerin gözdesi bu üç kuşun Avrupa ve Trakya bölgesinde sıcak ülkelere göçü başlayacak.

Kuşseverler de bu zamanı bekliyor. Kimi ticaret için yapıyor kimi ise kafeste güzel ötüşleri için bekliyor. Ancak hem ağla yakalanması hem de kafeste beslenmesi yasak. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri bu kuşların yakalamak için ağ kuranların peşine düşüyor.

Ekim ayının ikinci haftasında başlayıp, Kasım ayının başında bu üç kuş saka, florya ve iskete zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Kuş severlerin gaga altında beyazı olan ve ak gerdan olarak tabir edilen saka kuşlarını hedefliyor. Kenesetli sakalar da kuş severlerin hedefinde.

Kümeler halinde toplanan kuşlar İstanbul veya Çanakkale üzerinde sıcak ülkelere göç eden kuşlar, kaçak avcıların ağlarına takılıyor.

Yakalanması yasak olan bu kuşlarla yakalananlar 'yandı' diyoruz. Çünkü bir kuşla yakalanana 8 bin lira ceza kesiliyor. El konulan kuşlar Milli Parklar ekiplerince doğaya salınıyor.

Kuş başına 5 bin 66 lira ceza kesildi. 150 saka kuşu özgürlüğe uçtu

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu kuşların yakalanmasını önlemek için Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine büyük iş düşüyor. Ekipler, bu kuşların satıldığı bölgeleri zaman zaman polisle birlikte basıyor.