Kuş başına 5 bin 66 lira ceza kesildi. 150 saka kuşu özgürlüğe uçtu.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuş başına 5 bin 66 lira ceza kesildi. 150 saka kuşu özgürlüğe uçtu.

İzmir'de, yakalanması, satılması ve hatta kafette beslenmesi bile yasak olan 150 saka kuşu el konuldu. O kuşların ticaretini yapan kişiye 760 bin lira ceza kesilirken, sakalar doğaya salındı.

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışma sonucu üç kafes içinde 150 saka kuşu yakalandı.

Yakalanması, satılması ve kafeste bile beslenmesi yasak olan Saka kuşlarına ekiplerce el konuldu. Üç kafes içinde yakalanan saka kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Ekipler yakalanan kaçak kuş avcısına kuş başına 5 bin 66 lira toplamda ise 760 bin lira ceza kesildi.

Kuşları teslim alan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü gideceği adres belliydi. Kuşlar Bir zeytinliğe gidilerek, doğa ile buluşturuldu.

Kafesin kapıları açıldı, 150 saka kuşu özgürlüğüne kavuştu.

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