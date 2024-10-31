Kuş ticareti pahalıya mal oldu: 2 milyon 500 lira ceza kesildi

Kaynak: DHA
Kuş ticareti pahalıya mal oldu: 2 milyon 500 lira ceza kesildi

Bursa'da 1 kişinin saka kuşu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerimiz 500 kuşa el koydu ve şahsa 2 milyon 500 bin TL para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bursa'da saka kuşu ticareti yapan kişiye 2 milyon 500 bin lira para cezası uygulandığını, ele geçirilen 500 saka kuşunun doğaya salındığını açıkladı.

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı saka kuşu ticaretine geçit vermiyoruz. Bursa'da 1 kişinin saka kuşu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerimiz 500 kuşa el koydu ve şahsa 2 milyon 500 bin TL para cezası uyguladı. El konulan saka kuşları ise yeniden doğaya kavuşturuldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

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