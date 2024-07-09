Kuşadası Belediyesi, Nusaybinli çocukları denizle buluşturdu

Hayatlarında ilk defa denize giren çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerini bu yıl 7. kez misafir etti. 7-14 yaş arası çocuklar, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tarafından karşılandı.

Proje Koordinatörü Şehmus Ak’ın rehberliğinde, çocuklar Tarihi Kervansaray, Porselen Bebek Sergi Alanı, Güvercinada Kalesi ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi’ni gezdikten sonra Ada Camping’de denizin tadını çıkardılar. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür eden çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Denizle tanışmanın heyecanını yaşayan 7 yaşındaki Efe Özdemir, “Bugün hayatımın en güzel günü. İlk kez denize girdim ve gerçekten harika bir duyguydu. Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası’nın denizini çok beğenen Ali Asır ise, “O kadar mutluyum ki anlatamam. Denize gireceğim için çok heyecanlandım ve çok keyif aldım. Başkan Ömer Günel’e minnettarım” şeklinde konuştu.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörü Şehmus Ak, “Sosyal ve kültürel gelişimleri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında Nusaybin’den getirdiğimiz 40 çocuğumuzu Kuşadası’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel ve çalışanları bize harika bir gün yaşattılar. Çocuklarımızın ilk deneyimi oldu bu” dedi.