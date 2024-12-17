Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket

Kuşadası Belediyesi sosyal yardımlarına devam ediyor. Soğuk havalarda kent sakinlerinin içini ısıtan çorba ikramını bu kış da sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek üzere evlerinden çıkan kent sakinlerinin yüzü, Kuşadası Belediyesi'nin mobil ikram aracından yapılan çorba servisi ile gülüyor.

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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kış mevsiminin ilk çorba ikramı Salih Killi Parkı'nda gerçekleşti. Sıcak çorba ikramından faydalanan Kuşadalılar, Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

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Çorba ikramından faydalanan Hülya Polat, "Hizmetten çok memnun oldum, çok hoşuma gitti. Belediyemize böyle bir dönemde, sunduğu bu hizmet için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.