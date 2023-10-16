Kuşadası Botanik Parkında tam bir kamyon çöp toplandı





Kuşadası Belediye Meclisi kararıyla “ korunması” oybirliği kabul edilen ve Kuşadası kıyılarında Kemerönü mevkiindeki büyük tepeyle birlikte büyük ölçüde doğal kalmış Doğal Botanik Park olarak bilinen doğal alanda tanıtım ve temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kuşadası Belediyesi TİM (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri ile otel personelleri katıldı. Yapılan temizlik çalışmalarında bir kamyon çöp toplandı.





EKODOSD yetkilileri, doğaya saygısı olmayan, çevre bilincinden yoksun, kendini ve kentini sevmeyen bir grup insanın, seyir teraslarına geceleyin gelerek yiyip, içip her türlü atık maddeyi teraslardan aşağıya bitkilerin içine atarak büyük bir çevre kirliliği oluşturduğunu ifade ederek vatandaşların daha duyarlı davranmalarının gerektiğinin altı çizildi.

Yetkililer botanik parkta bulunan endemik bitkilere zarar vermenin cezasının ise 244 bin TL olduğunu hatırlattılar.