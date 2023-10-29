Kuşadası'nda 100 kişi aynı anda vals oynadı

Kuşadası Kent Konseyi, Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında gönüllülerden oluşan 100 kişilik bir grupla vals gösterisi sundu.

KAYNAK: İHA
Kuşadası'nda 100 kişi aynı anda vals oynadı

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100’üncü yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Bu kapsamda Kuşadası Kent Konseyi tarafından Atatürk Meydanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Tiyatro ve ‘Ata’dan oğula zeybek’ gösterilerinin sergilendiği etkinlikte, soprano Olcay Şahin ve KEGEV Hafif Batı Müziği Topluluğu kısa bir konser verdi. Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen programa Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Kuşadalılar, etkinlik boyunca ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak çalan marşlara eşlik etti.

Programın finalinde ise 100 kişi aynı anda Atatürk’ün en sevdiği danslardan biri olan vals oynadı. Gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari tarafından etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verildi.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlamanın sevinci ve heyecanı içerisinde Kuşadalılara çok güzel bir vals gösterisi sunduk. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” diye konuştu.

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