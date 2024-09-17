Kuşadası’nda aranan iki şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında, haklarında arama kararı bulunan iki kişi yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, A.T. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

A.T.’nin, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından arandığı, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve 2 bin TL adli para cezası bulunduğu belirlendi. Diğer bir şahıs olan S.B.’nin ise Basit Yaralama ve Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından arandığı, 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.