Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı

Kuşadası’nda aşırı sıcak nedeniyle eriyen asfalta vatandaşların terlikleri yapıştı. Vatandaşlar yolda yürürken zor anlar yaşadı.

Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı

Türkiye kavurucu sıcaklıkların etkisindeyken vatandaşlar sıcaklıklarla mücadele etmeye devam ediyor.

Son olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken sıcaklıklara dayanamayan asfalt eridi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların plaj terlikleri asfalta yapıştı.

Kuşadası Ada Haber’in paylaştığı görüntülere göre terliklerini asfalttan çıkarmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Terliklerini çıkaramayanlar ayaklarını yakmaktan kaçamadı. Terliklerinden umudu kesen bazı kişiler ise çareyi asfaltta çorapla yürümekte buldu.

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