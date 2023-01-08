﻿Kuşadası'nda deprem

AFAD, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 19.02'de meydana gelen deprem, yerin 7.27 kilometre altında kaydedildi.
AFAD, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 19.02'de meydana gelen deprem, yerin 7.27 kilometre altında kaydedildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.