Kuşadası’nda insan tacirleri kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir grup düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçırma hazırlığı içerisinde olan organizatörler polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kuşadası’nda insan tacirleri kıskıvrak yakalandı

Gözaltına alınan insan tacirleri sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Şüpheli araç durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde rutin devriye görevini yapan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saat 04.00 sıralarında Nazilli Sitesi’nde şüpheli bir transit aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir adet şişirilmemiş lastik bot ve bota ait motor ele geçirildi.

3 şahıs tutuklandı

Araçtaki şüpheliler Ç.Ö., C.A., O.S. ve R.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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