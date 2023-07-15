Kuşadası’nda kumar operasyonu: 6 gözaltı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kumar ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren ekipleri, bahse konu adresi fiziki takibe aldı. Yapılan takip neticesinde operasyon için düğmeye basan ekipler adrese baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında; 12 bin 440 TL nakit para, oyun kağıtları, oyun pulları ve okey taşları ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, kumar oynayan 4 şahıs ve kumar oynatan Y.Y. ve F.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.