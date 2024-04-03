Kuşadası’nda kumar operasyonu

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda kumar operasyonu
Aydın Kuşadası’nda düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 liralık para cezası kesildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede kumar oynayan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda İkiçeşmelik mahallesinde bulunan bir adrese operasyon yapıldı.

Ekiplerin elde ettiği istihbarat üzerine, söz konusu adres fiziki takibe alındı ve ardından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda, masa etrafında kumar oynadıkları tespit edilen 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 16 bin 280 TL nakit para ve oyun kağıdı ele geçirilerek el konuldu. Kumar oynayan şahıslara, toplamda 25 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

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