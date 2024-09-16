Kuşadası'nda otomobil bisikleti biçti! Ölü var!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuşadası'nda otomobil bisikleti biçti! Ölü var!

Kuşadası'nda otomobilin çarptığı bisikletli öldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında bisiklet süren Ayhan Avcı'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Avcı, metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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