Kuşadası'nın asfaltları güçleniyor!

Aydın Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kente modern ve konforlu yollar kazandırmak amacıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, şimdi de 260 metre yağmur suyu hattı döşedikleri Kadınlar Denizi Mahallesi 580'inci Sokak'ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak.

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Öte yandan elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon, doğal gaz alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle yollarda meydana gelen hasar ve bozulmalar da Acil Müdahale Birimi ekipleri tarafından en kısa süre içerisinde gideriliyor.

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Kent sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için günün 24 saati nöbet tutan Acil Müdahale Birimi ekiplerinin çalışmaları memnuniyetle karşılanıyor.