Kuşburnu adeta bir ilaç

Beden gücünüzün düştüğü anda hasta olunur. Bu evrede kuşburnu adeta eczane gibi. İşte Kuşburnunun yararları…

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Kuşburnu adeta bir ilaç

Kuşburnunun sofralardan eksik edilmemesinde yarar var. Her gün 3-4 bardak kuşburnu çayı tüketerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı önlem alınabiliyor.

TAM ANLAMIYLA MUCİZE BİR BESİN

Çekirdeklerinde bulunan “gama linoleik asit maddesi” cildi canlandırır. Meyvesi ve tohumları gastrik ülser ve gastrik mukoza iltihaplarını önler. Şeker hastalığı, ishal ve gut hastalığına iyi gelir. Ağız, diş, kulak ağrılarını dindirir. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kolesterol metabolizmasını düzenler. İyi kolesterolü (HDL) artırır. Güneş ışınlarının gözde yapabileceği hasarları önler. Nitriklerin kanser yapma etkisini azaltır. Diğer besinlerin vücutta kullanılmalarını kolaylaştırır. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. Kılcal kan damarlarının kuvvetlenmesini sağlar. Kuşburnu, ilaç etkisi yapıyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor.

4 SAAT BEKLETİP İÇİLMELİ

Kuşburnu çayının doğru şekilde hazırlanması önemlidir. Meyve, güzelce yıkanır ve süzülür. İhtiyacınız ölçüsünde kuşburnu ve su çaydanlığın içine konulur ve 10 dakika kaynatılır. Daha sonra 4 saat dinlendirilir. Tercihinize göre soğuk veya sıcak olarak kuşburnu çayınızı yudumlayabilirsiniz.


Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Son Haberler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi Şifalı Bitkiler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi Gündem
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?
Komşu katiline müebbet talebi Gündem
Komşu katiline müebbet talebi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak) Ekonomi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak)
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu Gündem
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu