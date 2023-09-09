Kuşdili bitkisi baş dönmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan baş dönmesine birebir iyi gelen kuşdili bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

VERTİGO (BAŞ DÖNMESİ) NEDİR?

Vertigo, sık bilinen diğer adıyla baş dönmesi, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlanır.

Gündelik konuşma dilinde vertigo ve baş dönmesi aynı anlamlarda kullanılıyor olsa da, her zaman aynı anlama gelmezler.

Vertigo, hemen herkesçe yaşanan basit baş dönmeleri olarak tanımlanamayacak tıbbi bir semptomdur.

KUŞDİLİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kalp yağlanmasında;1 lt sirkenin içine 1 avuç biberiye konur,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.

Uykuyu kaçırdığı için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılır.

Yüksek tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır çünkü tansiyonu yükseltebilir.