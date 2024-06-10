Kuşların akıma kapılmaması için elektrik hatları güçlendirildi

Muş'ta, enerji nakil hatlarından kaynaklı kuş ölümlerini ve olası arızaları önlemek amacıyla çalışma başlatan ekipler, sorumluluk sahasındaki elektrik direkleri ve hatlarda kuşların konmasını engellemek için montaj ve izolasyon çalışmaları yaptı.

Ziyaret köyünde gerçekleştirilen bu çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, yaz aylarında tarım arazilerine sürü halinde gelen kuşların, elektrik hatlarına temas ederek akıma kapılarak telef olduklarını ifade etti.

Coşar, bu sorunu önlemek için kuşların yoğun olduğu bölgelerdeki direkler ve enerji nakil hatlarında kuşları engellemek için aparat montajı ve orta gerilim izolasyon çalışması yürüttüklerini belirtti. Ayrıca şunları kaydetti:

"Kuş çarpmaları zaman zaman elektrik arızalarına da neden oluyor. VEDAŞ olarak zorlu coğrafyalarda kritik bir görevi yerine getiriyoruz. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Ziyaret köyünde bulunan yüksek gerilim hatlarımızda ekiplerimizce giydirme izolasyon çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma ile direklerin tepesine konan kuşların telef olması engellenirken, aynı zamanda olası kesintilerin de minimize edildiğini vurgulamak isterim. Bu sayede kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamaktayız."