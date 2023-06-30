Kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşüp öldü

Kayseri’de, kaçan kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen Mustafa Tağman (47), hayatını kaybetti.

Kuşunu yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşüp öldü

DHA’nın haberine göre, olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bulunan 22 katlı rezidansın çatısında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Tağman, kaçan kuşunu almak için rezidansın çatısına çıktı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman, dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Mustafa Tağman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tağman, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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