Okmeydanı Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta Ahmet Ali Yavuz'a ait evin ikinci katında yangın çıktı. Paniğe neden olan olay sırasında evde bulunan anne Dilek Yavuz, büyük bir soğukkanlılık örneği sergileyerek 2 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızını yanına aldı ve hızla balkona sığındı.

Çevredekilerden yardım isteyen anne, itfaiye ekipleri gelene kadar çocuklarıyla birlikte balkonda bekledi. Anne Dilek Yavuz'un, çocuklarını balkona çıkardıktan sonra kapıyı kapatarak içerideki yoğun dumandan etkilenmelerini önlediği öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, anne ve iki çocuğunu güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Kurtarma sonrası duygusal anlar yaşayan Dilek Yavuz, evlatlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Üzüm, yaşanan olayda can kaybı yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, annenin kahramanlığını vurguladı: "Anne, çocuklarını ve kendisini dumanlardan kurtararak büyük bir kahramanlık gösterdi."

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

